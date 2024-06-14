Сыктывкарка пошла на убийство ради подруги

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарка, пытаясь защитить подругу, убила ее мужа. Подробнее о преступлении рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры. Как уточняется в материалах дела, в декабре минувшего 2023 года 37-летняя жительница столицы отдыхала у себя в квартире со знакомой семейной парой, что остановилась у неё проездом из Княжпогостского района. Вечером они планировали выехать в Киров. Компания распивала спиртное.

В какой-то момент гости стали ругаться между собой. Хозяйка квартиры не смогла спокойно смотреть на происходящее и решила заступиться за подругу. Она схватила нож и вонзила его в спину 50-летнего мужчины. В тот же вечер потерпевший скончался.

Женщину признали виновной в убийстве. По приговору суда ближайшие 9, 5 лет она проведет в колонии общего режима. Кроме этого, спустя год после освобождения осужденная будет ограничена в свободе.