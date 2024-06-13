Пострадавшая в смертельном ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта пенсионерка находится в реанимации

Пострадавшая в трагическом ДТП 87-летняя пассажирка автомобиля Lada-2131 находится в критическом состоянии в реанимации. Эту информацию подтвердили в УГИБДД МВД по Коми.

В Госавтоинспекции уточнили, что пожилой женщине медики диагностировали множество серьезных травм, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные травмы позвоночника, переломы ребер, пневмоторакс, а также закрытые переломы плеча, бедра и лучезапястного сустава и глубокие раны на левой кисти и голени.