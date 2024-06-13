Пострадавшая в смертельном ДТП на трассе Сыктывкар-Ухта пенсионерка находится в реанимации
- 09:00 13 июня
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- Татьяна Зубова
Пострадавшая в трагическом ДТП 87-летняя пассажирка автомобиля Lada-2131 находится в критическом состоянии в реанимации. Эту информацию подтвердили в УГИБДД МВД по Коми.
В Госавтоинспекции уточнили, что пожилой женщине медики диагностировали множество серьезных травм, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные травмы позвоночника, переломы ребер, пневмоторакс, а также закрытые переломы плеча, бедра и лучезапястного сустава и глубокие раны на левой кисти и голени.
Напомним, авария произошла вчера, 12 июня, в 12:50 на 31-м километре автодороги около поселка Зеленец. Мужчина 1964 года рождения, управляя Lada-2131, ехал со стороны Ухты в направлении Сыктывкара. Водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. В результате аварии двое погибли, еще трое получили различные травмы, пояснили в ведомстве.