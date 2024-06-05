В Усть-Цилемском районе пять человек опрокинулись на лодке, двое из них погибли
- 08:15 5 июня
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- Татьяна Зубова
На реке Цильма в Усть-Цилемском районе утонули два человека. Информацию об этом подтвердила пресс-служба аварийно-спасательного отряда "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС.
Как уточняется в официальном релизе, происшествие зафиксировали в воскресенье, 2 июня. А в восемь утра следующего дня полиция обратилась к спасателям. Они сообщили, что в местечке Шар в одном километре от деревни Бор перевернулась лодка "Казанка", в которой находились пять человек. В результате происшествия погибли двое мужчин 1987 и 1994 года рождения.
На место выехали спасатели. Водолазы отряда приступили к поискам утонувших людей. Сообщается, что родные погибших самостоятельно искали тела сельчан на трех лодках, но поиски не принесли результатов.
Напомним, ранее мы писали о мужчине, которого нашли мертвым на реке Сысоле в Сыктывкаре. Правоохранители уточнили, что следов насильственной смерти на погибшем не обнаружено.