В Следователи Коми начали проверку по факту падения ребенка из окна пятого этажа

В региональном управлении Следственного комитета началась проверка по факту падения ребенка из окна. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Напомним, происшествие зафиксировали в воскресенье, 2 июня, в Ухте. 11-летний ребенок с инвалидностью выпал из окна квартиры на пятом этаже. При падении мальчик зацепился между ветками дерева, что и спасло ему жизнь. С множеством травм парня госпитализировали в больницу.