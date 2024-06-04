В Следователи Коми начали проверку по факту падения ребенка из окна пятого этажа
- 07:30 4 июня
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- Татьяна Зубова
В региональном управлении Следственного комитета началась проверка по факту падения ребенка из окна. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.
Напомним, происшествие зафиксировали в воскресенье, 2 июня, в Ухте. 11-летний ребенок с инвалидностью выпал из окна квартиры на пятом этаже. При падении мальчик зацепился между ветками дерева, что и спасло ему жизнь. С множеством травм парня госпитализировали в больницу.
По данному факту организована доследственная проверка. Следователи выясняют причины и обстоятельства инцидента, чтобы позднее дать ему правовую оценку. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее в Эжве восьмилетний школьник выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Парень также получил травмы различной степени тяжести.