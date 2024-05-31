На День города в Сыктывкаре выступят певица Юта и группа "Турбомода"

В День России и День города в Сыктывкаре главными хэдлайнерами выступят певица Юта и группа "Турбомода".

Юта является заслуженной артисткой России, автором и исполнителем собственных песен. Она на протяжении более 10 лет поддерживает военнослужащих ВС РФ своим творчеством, неоднократно выступала с концертами для российских войск в Сирии и непосредственно в зоне боевых действий.