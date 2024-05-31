На День города в Сыктывкаре выступят певица Юта и группа "Турбомода"
- 13:00 31 мая
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- Служба новостей
В День России и День города в Сыктывкаре главными хэдлайнерами выступят певица Юта и группа "Турбомода".
Юта является заслуженной артисткой России, автором и исполнителем собственных песен. Она на протяжении более 10 лет поддерживает военнослужащих ВС РФ своим творчеством, неоднократно выступала с концертами для российских войск в Сирии и непосредственно в зоне боевых действий.
Группа "Турбомода" - популярный российский танцевальный поп-коллектив, известный такими песнями как "Мама", "Лето", "Школа", "Позови" и другие.
Артисты представят вечернюю программу на Стефановской площади. Как отметили в мэрии, точное время выступления сообщат позже.
Напомним, до Дня города в Сыктывкаре осталось совсем чуть-чуть, поэтому мы предлагаем вам вспомнить, какие еще звезды приезжали в столицу Коми в прошлые годы. Подготовили для вас подборку артистов, которые радовали жителей и гостей столицы Коми в этот праздник.