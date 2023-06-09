Ёлка, Валерия и Стас Костюшкин: какие звезды приезжали в Сыктывкар на День города

До Дня города в Сыктывкаре осталось совсем чуть-чуть. Давайте вспомним, какие звезды приезжали в столицу Коми в прошлые годы. Журналист портала “Про Город” подготовил подборку артистов, которые радовали жителей и гостей столицы Коми в День города. В 2022 году вечером на главной площади Сыктывкара развлекал зрителей известный певец Стас Костюшкин. Артист заявил, что столица Коми поет лучше всех. Зрители были в восторге от энергии Стаса и зарядились позитивом на весь вечер.

В 2021 году в Сыктывкар на День города приезжала российская певица Марина Девятова. Она выступила под крышей театра Оперы и балета Коми.

Жителей города сильно возмутил выбор артиста для праздника. Многие считали, что певица “мелковата” для Дня рождения Сыктывкара в год столетия Коми. Кроме того, вход на концерт был платный и стоил 200 рублей.

В 2020 году началась страшная пандемия коронавируса, которая унесла жизни миллионов людей во всем мире. Из-за введенный антикоронавирусных ограничений День города пришлось отменить.

В 2019 году в столицу Коми привезли знаменитую российскую певицу Елку. Артистка доброжелательно общалась на концерте со зрителями. В День города было очень холодно, поэтому Елка заявила, что будет мерзнуть вместе с публикой. После концерта мэр города лично поблагодарил певицу за выступление и подарил ей букет цветов.

В 2018 году поздравить Сыктывкар с Днем рождения приехала группа Uma2rman. Артисты исполняли песни по заказам зрителей. Один из них даже кинул на сцену свой берет, чтобы любимая группа исполнила песню “Проститься”.

В 2017 году на День города приезжала певица Валерия. Концерт прошел традиционно на главной площади Сыктывкара. Артистка исполнила все свои старые хиты эстрады, а многотысячная толпа зрителей подпевала ей.