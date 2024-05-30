Бывшего работника одного из ВУЗов Коми осудили за заработок на помещениях

В Ухте вынесли обвинительный приговор бывшему начальнику отдела по развитию спорта среди студентов Управления экономики и финансов УГТУ.

Как рассказали в Ухтинском городском суде, на момент совершения преступления фигурант уголовного дела был начальником спортклуба Управления по учебно-воспитательной работе и соцвопросам. При этом он не имел прав на заключение договоров ГПХ от имени университета. Несмотря на отсутствие полномочий, он воспользовался своим положением для личного обогащения и с 2020 по 2023 год сдавал одному из ухтинских бизнесменов помещения учебно-спортивного комплекса.