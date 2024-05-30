Бывшего работника одного из ВУЗов Коми осудили за заработок на помещениях
- 30 мая 23:00
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- Олег Помидоров
В Ухте вынесли обвинительный приговор бывшему начальнику отдела по развитию спорта среди студентов Управления экономики и финансов УГТУ.
Как рассказали в Ухтинском городском суде, на момент совершения преступления фигурант уголовного дела был начальником спортклуба Управления по учебно-воспитательной работе и соцвопросам. При этом он не имел прав на заключение договоров ГПХ от имени университета. Несмотря на отсутствие полномочий, он воспользовался своим положением для личного обогащения и с 2020 по 2023 год сдавал одному из ухтинских бизнесменов помещения учебно-спортивного комплекса.
Из-за его преступных действий, университет лишился прибыли на сумму в 287 тысяч рублей. Также был подорван авторитет учебного заведения.
Суд признал мужчину виновным в превышении полномочий. Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно. Помимо этого, ему придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.