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Бывшего работника одного из ВУЗов Коми осудили за заработок на помещениях

Бывшего работника одного из ВУЗов Коми осудили за заработок на помещенияхфото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте вынесли обвинительный приговор бывшему начальнику отдела по развитию спорта среди студентов Управления экономики и финансов УГТУ.

Как рассказали в Ухтинском городском суде, на момент совершения преступления фигурант уголовного дела был начальником спортклуба Управления по учебно-воспитательной работе и соцвопросам. При этом он не имел прав на заключение договоров ГПХ от имени университета. Несмотря на отсутствие полномочий, он воспользовался своим положением для личного обогащения и с 2020 по 2023 год сдавал одному из ухтинских бизнесменов помещения учебно-спортивного комплекса.

Из-за его преступных действий, университет лишился прибыли на сумму в 287 тысяч рублей. Также был подорван авторитет учебного заведения.

Суд признал мужчину виновным в превышении полномочий. Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно.  Помимо этого, ему придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
 

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