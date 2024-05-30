Унитаз будет кристально чистым, драить часами не придется: вот что нужно насыпать на ночь

Многие жители России тратят значительную часть своей заработной платы на покупку бытовой химии для поддержания чистоты сантехники в доме. Однако существуют более экономичные способы достижения чистоты, которые позволяют не только сэкономить деньги, но и время.

Для того, чтобы избавить унитаз от грязи, достаточно посыпать проблемные участки содой, солью или стиральным порошком. Количество используемого средства будет зависеть от площади загрязнения.