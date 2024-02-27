Желтый налет и мерзкий запах сразу уйдут: одна домашняя смесь отбелит унитаз до блеска

Избавьтесь от желтого налета и неприятного запаха в вашем унитазе с помощью этой простой домашней смеси, которая отбелит его до новизны. Этот лайфхак не только эффективен, но и экологичен, а все необходимые ингредиенты, скорее всего, уже есть у вас дома:

1 стакан уксуса;

1/2 стакана пищевой соды;

10 капель эфирного масла лимона (для аромата и дополнительного антибактериального эффекта);

Кипяток.

Инструкция: