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Желтый налет и мерзкий запах сразу уйдут: одна домашняя смесь отбелит унитаз до блеска

Желтый налет и мерзкий запах сразу уйдут: одна домашняя смесь отбелит унитаз до блескаfreepik.com

Избавьтесь от желтого налета и неприятного запаха в вашем унитазе с помощью этой простой домашней смеси, которая отбелит его до новизны. Этот лайфхак не только эффективен, но и экологичен, а все необходимые ингредиенты, скорее всего, уже есть у вас дома:

  • 1 стакан уксуса;
  • 1/2 стакана пищевой соды;
  • 10 капель эфирного масла лимона (для аромата и дополнительного антибактериального эффекта);
  • Кипяток.

Инструкция:

  1. Подогрейте стакан уксуса до теплого состояния и аккуратно вылейте его в унитаз.
  2. Дайте уксусу подействовать в течение 30 минут.
  3. После этого равномерно распределите полстакана соды по поверхности унитаза.
  4. Добавьте 10 капель эфирного масла лимона для приятного аромата и усиления чистящих свойств.
  5. Залейте кипяток сверху, чтобы активировать реакцию соды с уксусом.
  6. Оставьте смесь на 10-15 минут, затем тщательно прочистите щеткой и смойте водой.

Эта смесь поможет не только отбелить унитаз, но и устранит мерзкий запах, оставив после себя свежесть и чистоту. Уксус и сода эффективно разрушают налет и убивают бактерии, а эфирное масло лимона придает дополнительный приятный аромат, sevastopolmedia.ru.

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