Группа крови, которую обожают клещи: таких людей кусают чаще всего
- 11:04 30 мая
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- Служба новостей
С наступлением весны приходят и клещи, которые атакуют жителей, и некоторые люди больше всего подвержены укусам этих насекомых. Чтобы выяснить, какая кровь больше всего нравится клещам, чешские ученые провели несколько экспериментов. Они взяли четыре образца каждой группы крови человека и предлагали «лакомство» паразитам.
Оказалось, что чаще всего членистоногие отдавали предпочтение второй группе крови, именно эту кровь выбрали в 36% случаев. Меньше всего клещей интересовала кровь третьей группы. На неё обращали внимание лишь в 15%.
Эксперимент проводили более 100 раз, и на этом он еще не завершен, псообщает Progoroduhta.ru.
К слову, с приходом весны и активизацией клещей многие, кто направляется в лес или на природу, ищут эффективные способы защиты от этих опасных насекомых. Согласно экспертному мнению, относительно недорогое и простое средство может быть даже более действенным, чем магазинные аэрозоли - речь идет об использовании эфирного масла лаванды.
По словам специалистов, клещи не переносят запах лаванды, что делает этот натуральный продукт отличным репеллентом. Для защиты достаточно нанести несколько капель масла на одежду перед выходом на природу. Такой способ не только эффективен, но и безопасен для здоровья в отличие от химических средств, которые могут вызывать аллергические реакции.