Группа крови, которую обожают клещи: таких людей кусают чаще всего

С наступлением весны приходят и клещи, которые атакуют жителей, и некоторые люди больше всего подвержены укусам этих насекомых. Чтобы выяснить, какая кровь больше всего нравится клещам, чешские ученые провели несколько экспериментов. Они взяли четыре образца каждой группы крови человека и предлагали «лакомство» паразитам.

Оказалось, что чаще всего членистоногие отдавали предпочтение второй группе крови, именно эту кровь выбрали в 36% случаев. Меньше всего клещей интересовала кровь третьей группы. На неё обращали внимание лишь в 15%.