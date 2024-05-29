Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 50 рублей - лучше магазинного аэрозоля

С приходом весны и активизацией клещей многие, кто направляется в лес или на природу, ищут эффективные способы защиты от этих опасных насекомых. Согласно экспертному мнению, относительно недорогое и простое средство может быть даже более действенным, чем магазинные аэрозоли - речь идет об использовании эфирного масла лаванды.

По словам специалистов, клещи не переносят запах лаванды, что делает этот натуральный продукт отличным репеллентом. Для защиты достаточно нанести несколько капель масла на одежду перед выходом на природу. Такой способ не только эффективен, но и безопасен для здоровья в отличие от химических средств, которые могут вызывать аллергические реакции.