В Коми разыскивают мужчину, что перевел сыну 300 рублей и пропал

Сыктывкарец Артур Коданев, что задолжал своим детям более полумиллиона рублей, объявлен в розыск. Эту информацию подтвердили в УФССП России по Коми.

Как уточнили в ведомстве, 38-летний горожанин не платит алименты последние несколько лет. За два года, а именно с 2019-го по 2021-й, он перечислил на сына лишь 15500 рублей, а последний платеж в размере 300 рублей датирован ноябрем 2022 года.