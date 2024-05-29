В Коми разыскивают мужчину, что перевел сыну 300 рублей и пропал
- 06:45 29 мая
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарец Артур Коданев, что задолжал своим детям более полумиллиона рублей, объявлен в розыск. Эту информацию подтвердили в УФССП России по Коми.
Как уточнили в ведомстве, 38-летний горожанин не платит алименты последние несколько лет. За два года, а именно с 2019-го по 2021-й, он перечислил на сына лишь 15500 рублей, а последний платеж в размере 300 рублей датирован ноябрем 2022 года.
В настоящий момент приставы ведут исполнительный розыск и обращаются ко всем жителям региона с просьбой передать любую информацию о местонахождении горе-родителя. Актуальные данные можно сообщить по телефону 8 (8212) 28-79-92 или в дежурную часть УФССП России по Республике Коми по телефону 8 (8212) 28-74-69 (круглосуточно).
Напомним, ранее мы писали о многодетной матери, что накопила долг по алиментам, превышающий два миллиона рублей.