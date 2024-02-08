В Коми разыскивают многодетную мать, что задолжала своим детям два миллиона рублей
- 08:45 8 февраля
- 12+
- Татьяна Зубова
В Коми разыскивают мать, что задолжала своим детям два миллиона рублей.
Как сообщили в УФССП России по Коми, 38-летняя Елена Попова имеет троих детей, при этом старшей дочери уже исполнилось 18 лет.
Судебные приставы Сыктывкара ведут исполнительный розыск неплательщицы и призывают всех, кто владеет любой информацией о местонахождении женщины, сообщить по телефонам: 8 (8212) 28-79-92 или в дежурную часть УФССП России по Республике Коми по телефонам 8 (8212) 28-74-69, 28-74-78 (круглосуточно).
Напомним, ранее в Коми многодетная мать оставила двоих детей в роддоме, но все равно получила материнский капитал. Изначально ей отказали в Социальном фонде в пособии, что выплачивают именно из маткапитала. Однако женщина через суд выиграла право на поддержку от государства и теперь ежемесячно получает соответствующие выплаты.