В Коми разыскивают многодетную мать, что задолжала своим детям два миллиона рублей

Фото УФССП России по Коми

В Коми разыскивают мать, что задолжала своим детям два миллиона рублей. Как сообщили в УФССП России по Коми, 38-летняя Елена Попова имеет троих детей, при этом старшей дочери уже исполнилось 18 лет.

Судебные приставы Сыктывкара ведут исполнительный розыск неплательщицы и призывают всех, кто владеет любой информацией о местонахождении женщины, сообщить по телефонам: 8 (8212) 28-79-92 или в дежурную часть УФССП России по Республике Коми по телефонам 8 (8212) 28-74-69, 28-74-78 (круглосуточно).