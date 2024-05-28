Лихой рывок вперед: Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака новую жизнь с 29 мая
- 12:40 28 мая
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- Служба новостей
Звездный эксперт Тамара Глоба предрекла знакам зодиака крутые события, которые произойдут после 29 мая 2024 года. Два зодиакальных созвездия - Рак и Весы - начнут новый этап в своей жизни.
Раки окажутся в удачном и благоприятном периоде. Они смогут легко и быстро решить накопившиеся проблемы и задачи. Звезды рекомендуют им работать в команде и избегать конфликтов. Ваши коллеги могут стать вам настоящими друзьями и помощниками, поэтому объедините усилия, чтобы достичь общей цели. Тамара Глоба предсказывает Ракам перспективные знакомства, которые принесут положительные изменения как в личной жизни, так и в карьере.
Весы изменят свою жизнь из-за влияния другого человека. Эта встреча, которая произойдет после 28 мая окажет значительное влияние на жизнь Весов. Однако Тамара Глоба советует не торопиться и не доверять всему и каждому. Новый знакомый может оказаться не таким, каким представляется. Однако эта встреча неизбежно запустит цепь изменений, и Весам придется принять их.