Облачно и тепло: погода в Коми 28 мая

Специалисты регионального ЦГМС рассказали, какой будет погода в Коми сегодня, 28 мая.

В этот день синоптики прогнозируют небольшое похолодание. Так, на севере республики температура ночью не превысит -2...-7С. Днём потеплеет до -1...+4С. В центральных районах и на юге Коми ночью около 0...+5С, в дневное время столбик термометра поднимется до +6...+11С. Теплее всего на юго-западе региона - около +7...+12С ночью и +10...+15С, на крайнем юге +18...+23°С.