Облачно и тепло: погода в Коми 28 мая
- 06:45 28 мая
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- Татьяна Зубова
Специалисты регионального ЦГМС рассказали, какой будет погода в Коми сегодня, 28 мая.
В этот день синоптики прогнозируют небольшое похолодание. Так, на севере республики температура ночью не превысит -2...-7С. Днём потеплеет до -1...+4С. В центральных районах и на юге Коми ночью около 0...+5С, в дневное время столбик термометра поднимется до +6...+11С. Теплее всего на юго-западе региона - около +7...+12С ночью и +10...+15С, на крайнем юге +18...+23°С.
В целом на территории региона установится облачная погода. Возможны кратковременные осадки. Ветер до 8-13 метров в секунду подует с северо-запада. При этом в северо-восточных районах ожидаются порывы до 15-17 метров в секунду.
Сыктывкарцев сегодня также ожидается похолодание. Температура упадет в среднем на пять градусов. Так, днем воздух прогреется лишь до +10... +12С, ночью похолодает до +8... +10С. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Осадков преимущественно не будет, сообщают специалисты.