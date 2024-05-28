"Такое бывает лишь раз в жизни": Василиса Володина рассказала, кому невероятно повезет летом-2024

Скриншот из видео

Астролог Василиса Володина в своем прогнозе на лето 2024 года называет четыре созвездия, которые будут иметь счастливые шансы. Не упустите эти возможности, которые выпадают раз в жизни, в этом году. Рак

Для Раков экватор года - очень удачное время. Володина считает, что представители этого знака зодиака могут сделать мощный рывок вперед в своей карьере, если не испугаются вызовов, брошенных им в июле. Надеемся, что к концу 2024 года их доходы значительно увеличатся. В личной жизни астрологи рекомендуют Ракам решиться сделать важный шаг вперед - сделать предложение, подумать о рождении детей. Можно смело менять свой имидж.

Дева

В июне 2024 года Дев ожидает большой профессиональный рост. Благоприятно будет открыть собственный бизнес, и все сложится очень удачно, говорит астролог Володина. Вселенная будет поддерживать ваши усилия, но не стоит ждать, что деньги упадут с неба. Только те, кто много работает, скоро получат свои деньги. Осенью ожидайте больших сюрпризов, советуют астрологи.

Стрелец

Люди-Стрельцы наконец-то смогут прислушаться к моральным ценностям. Погоня за деньгами и социальным статусом отойдет на второй план; в июле 2024 года у Стрельцов появится возможность духовно и морально расти. Володина советует Стрельцу стараться проявлять только лучшие качества и дарить тепло людям, чтобы сам Стрелец был по-настоящему счастлив.

Рыбы