"Такое бывает лишь раз в жизни": Василиса Володина рассказала, кому невероятно повезет летом-2024
- 07:45 28 мая
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- Служба новостей
Астролог Василиса Володина в своем прогнозе на лето 2024 года называет четыре созвездия, которые будут иметь счастливые шансы. Не упустите эти возможности, которые выпадают раз в жизни, в этом году.
Рак
Для Раков экватор года - очень удачное время. Володина считает, что представители этого знака зодиака могут сделать мощный рывок вперед в своей карьере, если не испугаются вызовов, брошенных им в июле. Надеемся, что к концу 2024 года их доходы значительно увеличатся. В личной жизни астрологи рекомендуют Ракам решиться сделать важный шаг вперед - сделать предложение, подумать о рождении детей. Можно смело менять свой имидж.
Дева
В июне 2024 года Дев ожидает большой профессиональный рост. Благоприятно будет открыть собственный бизнес, и все сложится очень удачно, говорит астролог Володина. Вселенная будет поддерживать ваши усилия, но не стоит ждать, что деньги упадут с неба. Только те, кто много работает, скоро получат свои деньги. Осенью ожидайте больших сюрпризов, советуют астрологи.
Стрелец
Люди-Стрельцы наконец-то смогут прислушаться к моральным ценностям. Погоня за деньгами и социальным статусом отойдет на второй план; в июле 2024 года у Стрельцов появится возможность духовно и морально расти. Володина советует Стрельцу стараться проявлять только лучшие качества и дарить тепло людям, чтобы сам Стрелец был по-настоящему счастлив.
Рыбы
В июне 2024 года Рыб ждет много событий и перемен в профессиональной и личной сфере, общении и увлечениях. Отовсюду Рыбы будут получать неожиданные и перспективные предложения. Володина предупреждает, что Рыбы добьются больших успехов, но только если будут работать в команде.