Готовьтесь: Голикова честно озвучила новый размер пенсии с марта

Фото из архива "Про Города"

Вопросы пенсий всегда оставались актуальными для многих людей, и сейчас в центре внимания находится проект бюджета Пенсионного фонда, предполагающий увеличение размера пенсий до 18 521 рубля.

Это действительно значимая новость, которая затронет многих.