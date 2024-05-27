Назван самый вредный овощ после картофеля: летом мы едим его каждый день всей семьей

Вредные овощи: от картофеля до лука

В мире овощей существуют те, которые могут быть не так полезны, как кажется на первый взгляд. Некоторые из них особенно популярны летом и употребляются ежедневно как взрослыми, так и детьми. Рассмотрим пять овощей, которые могут быть вредны для здоровья. Материал об этом опубликовали на сайте mk.ru.

Картофель является богатым источником питательных веществ, включая калий. Однако он содержит крахмал, который распадается на простые углеводы, способствуя резкому скачку уровня сахара в крови. В картофеле также присутствует соланин, вещество, потенциально негативно влияющее на нервную систему. Высокий гликемический индекс картофеля означает, что он быстро усваивается организмом, что может вызывать чувство голода.