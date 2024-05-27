Раз в месяц всегда выдавливаю зубную пасту в пакет: идеальный лайфхак для решения насущной проблемы
- 21:45 27 мая
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- Служба новостей
Освежители воздуха сегодня стоят немалых денег, а если семья большая, то на магазинных средствах можно разориться. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним способом, который заменит все покупные средства для устранения неприятных запахов в туалете. О нем рассказал автор телеграм-канала «Ай, да хозяйка».
Для создания самодельного ароматизатора для унитаза вам понадобится зубная паста, твердое мыло и пакетик. Нужно разрезать кусок мыла на несколько частей, положить его в пакет. Туда же выдавите немного зубной пасты.
Крепко завяжите пакет, сделав в нем несколько отверстий — для этого можно использовать обычное шило. Подвесьте пакетик в бачок унитаза, чтобы вода полностью его омывала.
Таким образом при смывании будет использована не обычная вода, а с добавлением специальных средств. Это придаст помещению свежий аромат и устранит небольшие загрязнения без ваших усилий.
Менять такой пакетик придется примерно раз в месяц — все зависит от частоты смывания.