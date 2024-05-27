Новая льгота вводится с 1 июня для пенсионеров РФ: касается всех от 58 лет и старше
- 19:00 27 мая
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- Служба новостей
С 1 июня текущего года пожилые граждане получили новое преимущество, которое уже было им сообщено. Каждый пенсионер теперь имеет возможность воспользоваться этим преимуществом, оформив необходимые документы для путешествий. Об этом сообщила специалист по пенсиям Анастасия Киреева, как сообщает агентство PRIMPRESS.
По словам Киреевой, теперь пенсионеры, получающие пенсии от ведущего железнодорожного оператора в стране, могут рассчитывать на максимальную скидку на проезд поездами. Это преимущество будет действовать с 1 июня и до конца текущего года.
Ранее пенсионерам предоставлялись льготные тарифы на железнодорожные билеты со скидкой всего 10%. Однако теперь эта скидка увеличена до 20%. Пожилые люди смогут совершать поездки с заметной экономией до конца года, вплоть до 20 декабря, поскольку скидки не будут действовать в новогодние дни, отметила Киреева.
Льготы распространяются на поездки в купейных вагонах. Однако пенсионеры могут воспользоваться скидками только при приобретении билетов за пять дней до отправления. Билеты, купленные позже, не смогут быть приобретены со скидкой. Кроме того, билеты, приобретенные по стандартной цене, считаются безвозвратными. Тем не менее, в случае уважительной причины для отмены поездки, например, болезни пенсионера, возможно вернуть стоимость билета.
Женщины-пенсионеры, достигшие возраста в 58 лет, могут начать пользоваться этим преимуществом уже в текущем году. Таким образом, льготы будут доступны с этого возраста и далее, сообщает progorodsamara.ru.