Ушлые дачники подвязывают кусты помидоров именно так — даже подкормок не нужно

Уже через несколько дней после высадки рассада помидоров начинает активный процесс укоренения и развития. После того как томатные кусты подрастут, их необходимо начинать подвязывать. Обычно дачники используют для этой цели палочки, колышки, однако лучше воспользоваться другим способом.



Опытный садовод Виктория Радзевская сообщила на своём дзен-канале, что колышки и прочие подобные крепления способны загущать пространство теплицы, при этом они не подходят для высокорослых томатов, которые вырастают до 180 сантиметров.



Лучше всего использовать для подвязывания кустов шпагат, а также шпалеру. Она представляет собой толстую верёвку или металлический трос, который закрепляется в верхней части теплицы над боковыми грядками.

«Сверху делаю скользящую петлю, которая хорошо держит куст. Но при этом, если нужно, можно легко ее натянуть или немого ослабить. Снизу под вторым или третьим листом делаю свободную петлю. Петлю по необходимости также можно регулировать, чтобы шпагат не врезался в стебель и не повредил его», — комментирует эксперт канала.



Такой метод подвязки позволяет кустам томатов правильно развиваться, из-за чего вы сможете добиться здоровья культур и хорошего урожая без использования дополнительных хитростей, пишет портал hibiny.ru.