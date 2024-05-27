В Сыктывкаре после холодных выходных ожидается резкое потепление

Стало известно, какой будет погода в Коми сегодня, 27 мая.

По информации специалистов регионального ЦГМС, сегодня на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых районах выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Лишь на юго-западе осадков преимущественно не будет. Ветер подует с запада, его скорость достигнет 6-11 метров секунду, при этом возможны порывы до 15-17 метров в секунду. В районах крайнего северо-востока ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный до 9-14 метров в секунду. В дневное время также возможны порывы до 15-17 метров в секунду.