В Сыктывкаре после холодных выходных ожидается резкое потепление
- 08:15 27 мая
- 0+
- Татьяна Зубова
Стало известно, какой будет погода в Коми сегодня, 27 мая.
По информации специалистов регионального ЦГМС, сегодня на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых районах выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Лишь на юго-западе осадков преимущественно не будет. Ветер подует с запада, его скорость достигнет 6-11 метров секунду, при этом возможны порывы до 15-17 метров в секунду. В районах крайнего северо-востока ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный до 9-14 метров в секунду. В дневное время также возможны порывы до 15-17 метров в секунду.
В ночное время температура по-прежнему держится ниже нуля. Синоптики обещают около +4.. -1С. На севере Коми днем температура не поднимется выше +3... +8С, в южных - около +9...+14, на юго-западе +16...+21.
В столице региона сегодня резко потеплеет. По прогнозам специалистов, температура воздуха прогреется до +19... +21С. А ночью ожидается лишь +1... +3С. Ветер западный 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Осадков преимущественно не ожидается.