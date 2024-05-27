Сыктывкарка потребовала от медиков три миллиона рублей после смерти ее новорожденной дочери
- 07:30 27 мая
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарка через суд потребовала у медиков три миллиона рублей после смерти ее новорожденной дочери. Девочка скончалась спустя насколько дней после рождения, сообщает БНК.
В ходе рассмотрения дела было установлено, что состояние дочери истца с момента ее рождения классифицировалось как тяжелое. Она проходила обследования, находилась в отделении интенсивной терапии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики предпринимали все необходимые меры, назначили хирургическое лечение, однако, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.
Жительница Сыктывкара считает, что медики отложили выполнение ультразвукового исследования сердца (эхокардиоскопия), что привело к смерти ее новорожденной дочери. В связи с этим она обратилась в суд, требуя компенсацию морального ущерба в размере три миллиона рублей. Однако городской суд отклонил ее иск, после чего она обратилась в Верховный суд Коми.
Во время рассмотрения дела прокурор поддержал требования истца, указав, что судебно-медицинская экспертиза, проведенная в рамках рассмотрения дела, обнаружила недостатки, в том числе история болезни ребенка велась формально, что свидетельствует о некоторых дефектах в оказании медицинской помощи.
Тем не менее, эксперты пришли к выводу, что медицинскую помощь новорожденной пациентке оказали правильно, в соответствующие сроки и в полном объеме. Своевременно провели все необходимые исследования и осмотры, поставили правильный диагноз и назначили лечение.
Судебная экспертиза также не выявила недостатков в оказании медицинской помощи. Учитывая тяжесть и характер внутренних врожденных патологий, избежание неблагоприятного исхода было практически невозможно.
На основании вышесказанного Верховный суд Коми отклонил иск и оставил решение без изменений.