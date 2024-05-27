Сыктывкарка потребовала от медиков три миллиона рублей после смерти ее новорожденной дочери

Сыктывкарка через суд потребовала у медиков три миллиона рублей после смерти ее новорожденной дочери. Девочка скончалась спустя насколько дней после рождения, сообщает БНК.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что состояние дочери истца с момента ее рождения классифицировалось как тяжелое. Она проходила обследования, находилась в отделении интенсивной терапии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики предпринимали все необходимые меры, назначили хирургическое лечение, однако, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.