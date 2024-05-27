Гипермаркет "Лента" в сыктывкарском ТРЦ "Макси" продолжит работу

Гипермаркет "Лента" в сыктывкарском ТРЦ "Макси" продолжит свою деятельность. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на руководителей компании.

Напомним, ранее "Лента"объявила о закрытии одного из магазинов города в связи с неподъемными условиями аренды. Многочисленные попытки урегулировать вопрос не давали результатов. В течение месяца компания распродавала оставшиеся товары, а 26 мая должен был стать последним рабочим днем гипермаркета.