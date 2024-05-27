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Гипермаркет "Лента" в сыктывкарском ТРЦ "Макси" продолжит работу

Гипермаркет "Лента" в сыктывкарском ТРЦ "Макси" продолжит работуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Гипермаркет "Лента" в сыктывкарском ТРЦ "Макси" продолжит свою деятельность. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на руководителей компании.

Напомним, ранее "Лента"объявила о закрытии одного из магазинов города в связи с неподъемными условиями аренды. Многочисленные попытки урегулировать вопрос не давали результатов. В течение месяца компания распродавала оставшиеся товары, а 26 мая должен был стать последним рабочим днем гипермаркета.

Однако в последний момент ситуация изменилась. Стороны все-таки смогли найти компромисс.

Представители компании заявили о том, что уже в ближайшие две недели гипермаркет восстановит полный ассортимент товаров, несмотря на незначительное уменьшение площади магазина. Компания также активно ведет переговоры с сотрудниками, чтобы сохранить коллектив магазина.Таким образом, в столице Коми продолжат работу два гипермаркета компании "Лента".

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