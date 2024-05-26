С 1 июня неработающих россиян ждет другая жизнь: Голикова раскрыла указ
- 23:03 26 мая
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- Служба новостей
В соответствии с предложениями Пенсионного фонда России, с 1 июня 2024 года средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличится до 18 521 рубля. Татьяна Голикова отметила, что это увеличение выплат будет осуществлено в рамках бюджетных параметров.
Для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнение трех обязательных условий. Женщины могут выйти на пенсию после достижения 60 лет, а мужчины - после достижения 65 лет. Однако эти возрастные ограничения начнут действовать только с 2028 года, и в настоящее время проходит переходный период.
На текущий момент женщины выходят на пенсию в среднем в 56,5 лет, а мужчины - в 61,5 года. В 2024 году никто из россиян не выйдет на пенсию по возрасту, и такая же ситуация будет в 2025 и 2027 годах.
В текущем году на пенсию могут выйти досрочно инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, работники в особых условиях труда, а также те, кто работал на Крайнем Севере 15 лет и в приравненных к нему регионах - 20 лет.
Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2024 году составит не менее 14 лет, а в следующем году он увеличится до 15 лет. Индивидуальный пенсионный коэффициент для выхода на пенсию в этом году составляет 25,8 баллов и увеличится до 28,2 ИПК в 2024 году, сообщает ngnovoros.ru.