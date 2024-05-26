Эти купюры больше никогда не примут в магазинах с 1 июня: неприятный сюрприз для россиян

Покупатели столкнутся с большими трудностями Наличные деньги, несмотря на стремительное распространение безналичных платежей, по-прежнему играют важную роль в нашей повседневной жизни. Однако многие из нас зачастую забывают о необходимости бережного обращения с физической наличностью. Между тем поврежденные или фальшивые купюры могут обернуться серьезными неприятностями. Поэтому крайне важно знать, как распознать проблемные банкноты и как правильно действовать в таких ситуациях.

Поврежденные купюры: как обменять и избежать проблем

Банк России принимает к оплате банкноты, на которых четко виден номинал, серия и основной рисунок, при этом повреждения незначительны (небольшие пятна, потертости). Однако сильно поврежденные купюры, например, сильно порванные или склеенные из частей разных банкнот, могут быть не приняты в магазинах и супермаркетах.

Если сохранилось более 55% площади купюры и можно различить серию и номер, вы можете обменять ее в банке на новую. Для этого необходимо обратиться в любое отделение банка, имеющее соответствующую лицензию, с паспортом и поврежденной банкнотой.

Фальшивые деньги: как распознать и избежать ответственности

Распространение фальшивых денег является серьезным правонарушением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому крайне важно быть бдительными и не использовать подозрительные купюры. В случае малейших сомнений лучше всего обратиться в банк для проверки подлинности.

Чтобы не стать жертвой мошенников, ознакомьтесь с признаками подлинности банкнот на официальном сайте Банка России. Обращайте внимание на качество бумаги, водяные знаки, защитные нити, а также используйте специальные приложения для проверки денег.

Советы по безопасности при использовании наличных денег:

Храните деньги в надежном месте, используйте кошелек или сумку с надежной застежкой.

Не пересчитывайте деньги на виду у посторонних.

Будьте осторожны при получении денег в банкомате.

Не доверяйте незнакомым людям.

Сообщайте о подозрительной активности.

По возможности используйте безналичные способы оплаты.

Статистика и факты

По данным Банка России, в 2022 году было изъято и передано в полицию более 12 000 фальшивых купюр, большинство номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей. Эта цифра наглядно демонстрирует необходимость повышения бдительности при обращении с наличными деньгами.

Признаки подлинности банкнот

Для распознавания подлинности банкноты необходимо обращать внимание на следующие ключевые признаки:

Бумага: плотная, хрустящая на ощупь, с водяными знаками и защитной нитью.

Водяные знаки: изображения, видимые на просвет, представляющие собой портреты исторических личностей.

Защитная нить: тонкая нить, вплетенная в бумагу, с микротекстом, читаемым с помощью лупы.

Микротекст: текст, видимый только под увеличением, на защитной нити и других элементах банкноты.

Рельефное изображение: элементы с ощутимыми на ощупь рельефными деталями.

Оптически переменная краска: меняющая цвет в зависимости от угла зрения.

Кипп-эффект: изображение, меняющееся при изменении угла зрения.

Металлизированная нить: тонкая нить с металлическим блеском.

Голограмма: трехмерное изображение, видимое под определенным углом зрения.

Магнитные, инфракрасные и ультрафиолетовые метки.

Серийный номер: уникальный номер, четко и ровно напечатанный.

Общий вид: аккуратный и опрятный, без повреждений, пятен или надписей.