Жизнь украсит голову короной: Володина назвала даты тех, кто родился под счастливой звездой

Таблицы составлены астрологом на основе натальных карт и охватывают несколько периодов.



Первая карта рассчитана для тех, кто родился с июня 1955 года по ноябрь 1960 года. В каждом месяце указаны даты, когда на свет появились везунчики.





Фото: t.me/vasilisavolodina_official



Следующая таблица содержит счастливые даты на период с ноября 1960 года по апрель 1966 года.







Расчет для тех, кто родился в период с мая 1966 года по апрель 1971 года.





Фото: t.me/vasilisavolodina_official



Следующая таблица заинтересует людей, родившихся с ноября 1971 года по апрель 1977 года.







Счастливые даты с мая 1977 года по, а 1982 года.





Фото: t.me/vasilisavolodina_official







Среди родившихся с октября 1982 года по март 1988 года тоже есть везунчики.





Фото: t.me/vasilisavolodina_official



Расчет для тех, кто родился в апреле 1988 года — сентябре 1993 года.





Фото: t.me/vasilisavolodina_official



Счастливчики, которые родились в период с апреля 1993 года по сентябрь 1999 года, найдут себя в этой таблице.





Фото: t.me/vasilisavolodina_official



Последняя таблица рассчитана на период с октября 1999 года по август 2004 года.





Фото: t.me/vasilisavolodina_official



Василиса Володина подчеркнула, что речь идет не о счастливчиках в принципе, а о тех людях, которым повезет именно сейчас — в период с 2024 года по 2031 год, то есть в ближайшие 7 лет.



Также астролог пояснила, что счастье само по себе не упадет на голову никому. Чтобы что-то получить, придется приложить усилия. Однако ветер перемен

точно ласково дует в спину тем, кто нашел себя в таблицах.



Жизнь непременно украсит голову короной, главное — суметь ее удержать и правильно распорядиться возможностями, которые подарит Судьба, чтобы не исцарапаться головным убором



Ведь впереди тех, кому Судьба протянула в своих ладонях везение и удачу, словно в сказке, ждут 7 испытаний.



Им придется пережить неравную битву с соперниками, побороть

собственные страхи, не возвыситься при подъеме, удержать успех в своих руках, справиться с потерей сил, воспользоваться помощью со стороны, пережить период триумфа или обрести умение переносить неудачи с высоко поднятой головой.



Каждая из этих задач станет ступенькой к счастью.