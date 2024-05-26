Жизнь украсит голову короной: Володина назвала даты тех, кто родился под счастливой звездой
- 20:57 26 мая
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- Служба новостей
Известный астролог Василиса Володина рассказала, кто может расчитывать на успех, финансовую стабильность и личное счастье в ближайшие 7 лет. Прогноз составлен по дате рождения и описывает наиболее вероятные события, которые ждут человека в определенный период времени.
«Те, кто видят свою дату рождения в списках выше, могут рассчитывать на звание „счастливчика“», — пояснила Володина.
Таблицы составлены астрологом на основе натальных карт и охватывают несколько периодов.
Первая карта рассчитана для тех, кто родился с июня 1955 года по ноябрь 1960 года. В каждом месяце указаны даты, когда на свет появились везунчики.
Фото: t.me/vasilisavolodina_official
Следующая таблица содержит счастливые даты на период с ноября 1960 года по апрель 1966 года.
Расчет для тех, кто родился в период с мая 1966 года по апрель 1971 года.
Фото: t.me/vasilisavolodina_official
Следующая таблица заинтересует людей, родившихся с ноября 1971 года по апрель 1977 года.
Счастливые даты с мая 1977 года по, а 1982 года.
Фото: t.me/vasilisavolodina_official
Среди родившихся с октября 1982 года по март 1988 года тоже есть везунчики.
Фото: t.me/vasilisavolodina_official
Расчет для тех, кто родился в апреле 1988 года — сентябре 1993 года.
Фото: t.me/vasilisavolodina_official
Счастливчики, которые родились в период с апреля 1993 года по сентябрь 1999 года, найдут себя в этой таблице.
Фото: t.me/vasilisavolodina_official
Последняя таблица рассчитана на период с октября 1999 года по август 2004 года.
Фото: t.me/vasilisavolodina_official
Василиса Володина подчеркнула, что речь идет не о счастливчиках в принципе, а о тех людях, которым повезет именно сейчас — в период с 2024 года по 2031 год, то есть в ближайшие 7 лет.
Также астролог пояснила, что счастье само по себе не упадет на голову никому. Чтобы что-то получить, придется приложить усилия. Однако ветер перемен
точно ласково дует в спину тем, кто нашел себя в таблицах.
Жизнь непременно украсит голову короной, главное — суметь ее удержать и правильно распорядиться возможностями, которые подарит Судьба, чтобы не исцарапаться головным убором
Ведь впереди тех, кому Судьба протянула в своих ладонях везение и удачу, словно в сказке, ждут 7 испытаний.
Им придется пережить неравную битву с соперниками, побороть
собственные страхи, не возвыситься при подъеме, удержать успех в своих руках, справиться с потерей сил, воспользоваться помощью со стороны, пережить период триумфа или обрести умение переносить неудачи с высоко поднятой головой.
Каждая из этих задач станет ступенькой к счастью.