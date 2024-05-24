В Коми осудят женщину, что украла ружье у мужа и пыталась зарубить знакомого топором
- 07:30 24 мая
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- Татьяна Зубова
39-летняя жительница Усть-Куломского района украла ружьё у мужа, отдала его возлюбленному, а после пыталась топором убить последнего. Детали сельского блокбастера рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, в марте 2024 года в поселке Югыдъяг женщина похитила у бывшего мужа охотничье ружье и пыталась продать односельчанам. Позднее её 74-летний знакомый, что состоял с сельчанкой в романтических отношениях, забрал у неё ружье и спрятал у себя. Позднее в один из весенних дней возлюбленные поссорились. Местные жители сообщили, что конфликт случился как раз из-за ружья. Мужчина отказывался возвращать опасное орудие женщине. Тогда женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в зале кухонный топор, и ударила им лежавшего на диване мужчину. Удары пришлись в область головы и предплечья. Несмотря на серьезные ранения, потерпевшему удалось скрыться. Он вылез из дома через окно и попросил о помощи односельчан. Позднее раненого госпитализировали в районную больницу.
Добавим, ранее женщина неоднократно была Сулима за тяжкие преступления. Теперь ей вновь предстоит ответить перед законом. Сельчанке инкриминируют ранее покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), хищение и покушение на незаконный сбыт гражданского огнестрельного оружия (ст. ст. 226, 222 УК РФ). В настоящий момент собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.