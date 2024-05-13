Сергей Шойгу назначен секретарем Совбеза России
- 08:30 13 мая
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- Татьяна Зубова
Владимир Путин назначил Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза России. Об этом вчера, 12 мая, сообщили РИА-новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Шойгу заменит Николая Патрушева, что указом президента освобожден от должности.
Новым министром обороны стал 65-летний Андрей Белоусов. В свое время чиновник возглавлял министерство экономического развития России, работал директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. Кроме этого, Белоусов чуть меньше месяца заменял главу кабинета министров Михаила Мишустина, когда тот находился на стационарном лечении от ковидной инфекции.
Дмитрий Песков обозначил, что решение Владимира Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника — необходимость внедрения инноваций.