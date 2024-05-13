Сергей Шойгу назначен секретарем Совбеза России

Владимир Путин назначил Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза России. Об этом вчера, 12 мая, сообщили РИА-новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Шойгу заменит Николая Патрушева, что указом президента освобожден от должности.

Новым министром обороны стал 65-летний Андрей Белоусов. В свое время чиновник возглавлял министерство экономического развития России, работал директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. Кроме этого, Белоусов чуть меньше месяца заменял главу кабинета министров Михаила Мишустина, когда тот находился на стационарном лечении от ковидной инфекции.