Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сергей Шойгу назначен секретарем Совбеза России

Сергей Шойгу назначен секретарем Совбеза РоссииФото пресс-службы Президента России

Владимир Путин назначил Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза России. Об этом вчера, 12 мая, сообщили РИА-новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Шойгу заменит Николая Патрушева, что указом президента освобожден от должности.

Новым министром обороны стал 65-летний Андрей Белоусов. В свое время чиновник возглавлял министерство экономического развития России, работал директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. Кроме этого, Белоусов чуть меньше месяца заменял главу кабинета министров Михаила Мишустина, когда тот находился на стационарном лечении от ковидной инфекции.

Дмитрий Песков обозначил, что решение Владимира Путина назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника — необходимость внедрения инноваций.

Напомним, ранее в Коми назначили нового министра культуры, а следом за этим сменился руководитель республиканского театра оперы и балета. Назначение последнего вызвало множество дискуссий, в том числе среди коллектива театра. 

...

  • 0

Популярное

Последние новости