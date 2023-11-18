Экс-мэр Вуктыла Гульнара Идрисова возглавила Минкульт Коми

В Вуктыле должность исполняющей обязанности мэра заняла Наталья Новикова. За такое решение проголосовали депутаты муниципалитета. А в конце декабря, 28 числа, состоятся выборы, по итогам которых окончательно определят нового руководителя администрации.

Напомним, экс-градоначальник Вуктыла Гульнара Идрисова покинула пост мэра 15 ноября по собственному желанию. Она возглавляла муниципалитет на протяжении пяти лет. Позднее стало известно, что новым местом работы Идрисовой стало Министерство культуры и архивного дела Республики Коми. Женщина заняла должность руководителя ведомства, сменив Марию Балмастову. Та в свою очередь пожелала преемнице "любить культуру так, как люблю ее я (Балмастова)".