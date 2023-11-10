Суд Сыктывкара отказался помиловать женщину, избившую своего отца

Д.И., находившаяся в квартире, в результате личных неприязненных отношений с отцом Д.В., который был в состоянии алкогольного опьянения, совершила нападение на него. Она использовала в качестве оружия деревянный брусок и умышленно нанесла несколько ударов своему отцу по спине и голове.

В результате жестокого обращения Д.И., отец получил серьезные травмы, и его жизнь оказалась под угрозой. По результатам расследования преступления Сыктывкарский городской суд вынес свое решение: 22 сентября 2022 г. Д.И. была признана виновной по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений предметом, используемым в качестве оружия); Д.И. была приговорена к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.