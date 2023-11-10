Суд Сыктывкара отказался помиловать женщину, избившую своего отца
- 09:00 10 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В январе 2022 года в городе Сыктывкар произошел преступный инцидент, который оставил тяжелые последствия для участников конфликта.
Д.И., находившаяся в квартире, в результате личных неприязненных отношений с отцом Д.В., который был в состоянии алкогольного опьянения, совершила нападение на него. Она использовала в качестве оружия деревянный брусок и умышленно нанесла несколько ударов своему отцу по спине и голове.
В результате жестокого обращения Д.И., отец получил серьезные травмы, и его жизнь оказалась под угрозой. По результатам расследования преступления Сыктывкарский городской суд вынес свое решение: 22 сентября 2022 г. Д.И. была признана виновной по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений предметом, используемым в качестве оружия); Д.И. была приговорена к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Однако, данное решение суда вызвало недовольство со стороны потерпевшего, отца Д.И., и ее адвоката К., которые считают, что наказание назначено чрезмерно суровым. Потерпевший указывал, что удары, нанесенные ему дочерью, не причинили ему сильной физической боли. Он также признал свою вину за происходившие конфликты, отметив, что сам злоупотреблял спиртными напитками.
Адвокат Д.И. также не согласен с судебными решениями и подал кассационную жалобу. Тем не менее, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Коми, заслушав дело, не нашла оснований для изменения или отмены ранее вынесенного приговора. Она оставила кассационные жалобы адвоката и потерпевшего без удовлетворения, подтвердив обжалуемые судебные решения.
Таким образом, в случае подтверждения решения суда, Д.И. ожидает отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. Этот инцидент служит напоминанием о необходимости контроля за эмоциями и насилием в семье, которые могут привести к грубым нарушениям закона и разрушению отношений между близкими людьми.
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