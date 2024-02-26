В Ухте горожанка возвращалась домой и погибла

Ухтинка Светлана Марингер, что пропала два дня назад, погибла. Трагичную новость сообщили волонтеры поискового отряда Коми "Лиза Алерт".

Напомним, о судьбе женщины не было ничего известно с 23 февраля. В этот день она, как и всегда, пошла на работу, а после, возвращаясь домой, она должна была сесть в автобус №9 на остановке Южная. Далее доехать по маршруту и выйти на станции "Ветлосян" недалеко от своего дома. Однако этого не случилось, а телефон горожанки был выключен. Обстоятельства гибели женщины в сообщении поисковиков не уточняются.