Поцелованный Богом: Глоба назвала везунчиков, кто заработает великие деньги в мае 2024 года

Тамара Глоба уверена, что для людей, родившихся под знаком Козерога в мае 2024 года, этот месяц будет особенным. Она предсказывает, что они смогут получить огромную прибыль и настоящее богатство, которые полностью раскроются перед ними.

Она также говорит, что Козероги будут достигать успеха в бизнесе, их ждут новая работа, новая зарплата и новые горизонты. Они смогут понять свое предназначение, увидеть свои истинные цели и быть безусловно счастливыми, не нуждающимися в объяснениях или подтверждении от других.