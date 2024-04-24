Вот что ждет неработающих пожилых россиян уже с 1 мая
- 19:30 24 апреля
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- Служба новостей
С 1 мая в России планируется повышение пенсий для некоторых категорий граждан. Лицам, достигшим 80-летнего возраста, будет предоставлена доплата в размере 7,5 тысяч рублей. Это означает, что пенсионеры, достигшие данного возраста, будут получать ежемесячно дополнительные 7,5 тысячи рублей к своей пенсии, пишут "Известия".
Кроме того, индексация пенсий будет восстановлена для пенсионеров, уволившихся в начале текущего года, а также для тех, кто предоставит дополнительные документы о новом стаже работы в течение апреля. Для получения этих изменений не требуется отдельного заявления.
Большинство изменений в социальном положении пенсионеров будет отражено в базе данных Социального фонда, и актуальная сумма выплат будет автоматически рассчитана на основе этой информации. Однако некоторые обстоятельства могут потребовать дополнительного подтверждения.
Например, пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы может быть назначена компенсационная выплата в размере 1,2 тысячи рублей, если найдется работоспособный человек, готовый заботиться о них. Это означает, что пенсионеры старше 80 лет или инвалиды первой группы, которым требуется постоянная помощь, могут получить дополнительные 1,2 тысячи рублей, если найдется человек, готовый оказывать им необходимую поддержку. Если у пенсионера есть близкие родственники, которые являются иждивенцами, то размер доплаты составит треть от фиксированной выплаты.
Также был принят закон об увеличении предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей. Это было сделано с целью обеспечения сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан. Таким образом, предельный размер гарантийного возмещения удвоен и составляет 2,8 миллиона рублей. Это предоставляет дополнительную защиту и страховое покрытие для сбережений граждан.
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