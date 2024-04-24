Росконтроль назвал сливочное масло, в котором больше всего "пальмы"
- 19:05 24 апреля
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- Служба новостей
Росконтроль провел масштабные проверки сливочного масла и обнаружил, что некоторые образцы содержат нежелательные ингредиенты, такие как пальмовое масло. Чтобы опровергнуть стереотип о низком качестве недорогого сливочного масла, эксперты отправили образцы на анализ в лабораторию.
Результаты проверки показали, что недорогое сливочное масло также может быть хорошего качества и натуральным. Из 31 проверенной марки только четыре марки, а именно масло «Радость вкуса», «Экомилк», «Белорусское» и Valuiki, полностью соответствуют требованиям. Эксперты рекомендуют без опасений приобретать именно эти бренды.
Однако у других марок возникли серьезные вопросы, особенно относительно натуральности продукта. Многие производители экономят на сырье и производят масло с невысоким содержанием сливок или даже без них. Некоторые марки, такие как «Традиционное» из Курска и масло, произведенное в Мытищах, оказались смесью растительных и животных жиров, включая пальмовое масло и говяжий жир. Рекомендуется избегать покупки таких продуктов, чтобы не навредить своему здоровью, сообщает ngnovoros.ru.
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