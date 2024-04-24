Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции
- 17:00 24 апреля
- 6+
- Служба новостей
Согласно экспертам Росконтроля, был опубликован список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за обнаруженной подделки. Для проверки качества были исследованы сублимированные виды кофе, так как они популярны и просты в приготовлении. Образцы были отправлены в лабораторию, где проводились анализы углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.
Согласно результатам исследования, лучшими марками оказались Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти продукты получили высокую оценку за качество и безопасность.
Однако Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были включены в черный список Росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, поскольку в их составе обнаружены цикорий и зерновые злаки. Следовательно, покупка данных марок не рекомендуется.
Читайте также: