Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции

Согласно экспертам Росконтроля, был опубликован список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за обнаруженной подделки. Для проверки качества были исследованы сублимированные виды кофе, так как они популярны и просты в приготовлении. Образцы были отправлены в лабораторию, где проводились анализы углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.

Согласно результатам исследования, лучшими марками оказались Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти продукты получили высокую оценку за качество и безопасность.