Для женщин после 40: лучшие короткие стрижки на май — держатся без укладки
- 14:10 24 апреля
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- Служба новостей
В апреле, который считается временем начинаний и обновлений, предлагаются несколько трендовых и практичных вариантов коротких стрижек, которые помогут освежить ваш образ и добавить непринужденности стилю.
Первый вариант - пикси с текстурой. Такая стрижка идеальна для создания динамичного и современного образа. Текстурированные локоны придают объем и делают прическу выразительной. Простое использование текстурирующего средства поможет достичь эффекта небрежности.
Второй вариант - асимметричный боб. Эта стрижка подходит для тех, кто хочет выделиться. Асимметричный боб с разной длиной волос создает контрасты и прекрасно смотрится на различных текстурах волос. Он добавляет образу остроты и современной изысканности.
Третий вариант - короткая стрижка с челкой. Эта прическа придает образу женственности и таинственности. Челка мягко обрамляет лицо, а короткая длина делает образ свежим и легким. Она подходит для тех, кто ценит удобство без потери стиля.
Четвертый вариант - каре с объемной макушкой. Эта стильная и элегантная стрижка позволяет подчеркнуть выразительность черт лица. Объем на макушке добавляет пышности и роскоши, делая ваш образ заметным и запоминающимся.
Пятый вариант - градуированный пикси с длинной челкой. Эта стрижка сочетает смелость и элегантность. Длинная челка придает интриги, а градуировка создает динамичность и текстуру. Такая стрижка подойдет для тех, кто хочет выразить свою индивидуальность и не боится экспериментировать со своим стилем.
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