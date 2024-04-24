Для всех, кто снимает деньги с карт в банкомате, ждет неприятный сюрприз

Многие обладатели банковских карт регулярно используют банкоматы для вывода наличных. В большинстве случаев операции проходят без осложнений, однако иногда случается, что устройства "съедают" карты. Это может случиться по различным причинам, передает SevastopolMedia со ссылкой на sravni.ru (18+).

7 причин конфискации пластиковой карты банкоматом