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Для всех, кто снимает деньги с карт в банкомате, ждет неприятный сюрприз

Для всех, кто снимает деньги с карт в банкомате, ждет неприятный сюрприз

Многие обладатели банковских карт регулярно используют банкоматы для вывода наличных. В большинстве случаев операции проходят без осложнений, однако иногда случается, что устройства "съедают" карты. Это может случиться по различным причинам, передает SevastopolMedia со ссылкой на sravni.ru (18+).

7 причин конфискации пластиковой карты банкоматом

  1. Карта в стоп-листе. Если карта была заявлена как утерянная или украденная, банкоматы проверяют эту информацию и, при совпадении данных, изымают карту.

  • Неверный ввод ПИН-кода. Если ПИН-код введен некорректно более трех раз подряд, банкомат может конфисковать карту. Это мера безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к счету.

  • Сбои в работе банкомата. Иногда из-за неполадок в программном обеспечении или проблем с подключением банкомат может "съесть" карту.

  • Истечение срока действия карты. Банкоматы автоматически изымают карты, чей срок действия истек.

  • Физические повреждения карты. Если карта повреждена или магнитная полоса размагнитилась, банкомат не сможет корректно ее идентифицировать и может удержать карту.

  • Подозрительные операции. В случаях, когда операция кажется банку необычной или подозрительной, например, при попытке снять все средства со счета, банкомат может задержать карту. Для избежания таких ситуаций рекомендуется совершать значительные операции в отделении банка.

  • Превышение времени ожидания. Если клиент не забрал карту из банкомата в установленное время после транзакции, устройство изымает ее, чтобы предотвратить возможное мошенничество.

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