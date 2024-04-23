Дьявольская жара настигнет когда не ждали: резонансный прогноз Вильфанда на лето и осень 2024 года

Согласно прогнозам синоптиков, начало лета в Самарской области обещает быть жарким: эксперты утверждают, что температура повысится до +35 градусов, сообщает progorodsamara.ru.

Прогнозируется, что этим летом на всей территории России будет наблюдаться сильная жара. Главный метеоролог страны Роман Вильфанд заявляет, что жара сохранится до начала осени. Эту информацию сообщает издание "Российская газета".