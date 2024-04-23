Дьявольская жара настигнет когда не ждали: резонансный прогноз Вильфанда на лето и осень 2024 года
- 09:20 23 апреля
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- Служба новостей
Согласно прогнозам синоптиков, начало лета в Самарской области обещает быть жарким: эксперты утверждают, что температура повысится до +35 градусов, сообщает progorodsamara.ru.
Прогнозируется, что этим летом на всей территории России будет наблюдаться сильная жара. Главный метеоролог страны Роман Вильфанд заявляет, что жара сохранится до начала осени. Эту информацию сообщает издание "Российская газета".
- В прошлом году сентябрь был просто изумительным - четвертым летним месяцем. В нынешнем году можно ожидать тоже теплый сентябрь. Но осадков выпадет значительно больше. При этом прошлый сентябрь был самым сухим за весь период инструментальных наблюдений за погодой, - сообщает Роман Вильфанд.