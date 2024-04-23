Боги засыпят их дарами: Глоба назвала четыре знака, для которых с 23 апреля стартует алмазная полоса

В мае высшие силы будут буквально засыпать своими дарами представителей четырех знаков зодиака. Для кого конец весны превратится в алмазную полосу, рассказала известный в России астролог Тамара Глоба.

Львы смогут совершит важную для своей жизни покупку. И речь идет не только о какой-либо вещи, но и о новом бизнесе. Вы сделаете важный вклад в свое будущее.