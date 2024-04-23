Боги засыпят их дарами: Глоба назвала четыре знака, для которых с 23 апреля стартует алмазная полоса
- 07:30 23 апреля
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- Служба новостей
В мае высшие силы будут буквально засыпать своими дарами представителей четырех знаков зодиака. Для кого конец весны превратится в алмазную полосу, рассказала известный в России астролог Тамара Глоба.
Львы смогут совершит важную для своей жизни покупку. И речь идет не только о какой-либо вещи, но и о новом бизнесе. Вы сделаете важный вклад в свое будущее.
Весы заполучат удачу в свои постоянные сопровождающие. С ее помощью вы сможете завершить текущие сделки и получить долгожданную прибыль. Но будьте аккуратнее с деньгами. Фортуна не любит людей, которые пускают их на ветер.
Скорпионам остался один шаг до успеха. И на этом этапе вам придется отпустить свои страхи и научиться защищать свои интересы. И чем раньше вы на это решитесь, тем лучше.
А для Козерогов главнее всего станет семья. Вам захочется наладить увядшие отношения и соорудить настоящее семейное гнездышко. Все в ваших руках.
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