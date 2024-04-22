"Не вздумайте брать": Роскачество предупредило всех, кто посещает "Пятерочку" и "Магнит"

Фото из архива "Про Города"

Это нужно знать всем Красная икра – традиционный деликатес, который украшает праздничные столы многих россиян. Однако в последнее время участились случаи подделки этого продукта, что ставит под угрозу не только кошелек покупателя, но и его здоровье. Эксперты Роскачества предупреждают о важном нюансе, который поможет отличить настоящую икру от искусственной.

Икра в супермаркетах: подстерегающая опасность

Специалисты Роскачества бьют тревогу: на прилавках российских супермаркетов, таких как «Пятерочка», «Ашан», «Магнит» и другие, все еще встречается фальсифицированная красная икра. Чаще всего производители не указывают на упаковке, что речь идет об имитации, вводя покупателей в заблуждение.

Как не стать жертвой обмана?

Чтобы не купить подделку, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие факторы:

Цена. Если цена на красную икру ниже 4000 рублей за килограмм, скорее всего, это имитация. Настоящая икра не может стоить дешево.

Если цена на красную икру ниже 4000 рублей за килограмм, скорее всего, это имитация. Настоящая икра не может стоить дешево. Упаковка. Внимательно изучите упаковку. На ней должна быть указана вся необходимая информация: название производителя, дата изготовления, состав, ГОСТ.

Внимательно изучите упаковку. На ней должна быть указана вся необходимая информация: название производителя, дата изготовления, состав, ГОСТ. Внешний вид. Настоящая икра имеет однородную структуру, икринки целые, упругие, без повреждений. Имитация же может иметь неоднородную консистенцию, икринки могут быть разного размера и формы.

Проверка в домашних условиях

Существует простой способ проверить подлинность икры уже дома. Достаточно опустить несколько икринок в теплую воду:

Настоящая икра: при попадании в воду икринки побелеют, так как состоят из белка.

при попадании в воду икринки побелеют, так как состоят из белка. Имитация: вода просто окрасится, а икринки останутся прежнего цвета.

Будьте бдительны!

Покупая красную икру, будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки недобросовестных производителей. Выбирайте проверенные магазины, обращайте внимание на цену и внешний вид продукта, а также проводите проверку в домашних условиях. Помните, что ваше здоровье и безопасность важнее всего.