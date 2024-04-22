"Выходные перенесут": Россиян огорошили важными изменениями по майским праздникам
- 17:00 22 апреля
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- Служба новостей
Россиянам объявили о важных изменениях в расписании майских праздников на 2024 год. Эти изменения внесли с целью дать населению больше возможностей насладиться весенним отдыхом.
Согласно новому графику, выходной день, который приходился на субботу, 27 апреля, был перенесен на понедельник, 29 апреля.
Кроме того, россияне смогут отдохнуть и во вторник, 30 апреля, так как этот день был перенесен с вторника, 2 ноября. Еще один дополнительный выходной приходится на пятницу, 10 мая. Вместо этого граждане будут работать в субботу, 6 января.
Таким образом, первая часть майских выходных приходится на 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Рабочими днями будут 2 и 3 мая. Вторая часть выходных продлится с 4 по 12 мая.
Это увеличит количество майских праздников и предоставит россиянам больше времени для отдыха. Однако конкретное расписание следует уточнить у работодателя, сообщает progorodsamara.ru.
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