"Выходные перенесут": Россиян огорошили важными изменениями по майским праздникам

Россиянам объявили о важных изменениях в расписании майских праздников на 2024 год. Эти изменения внесли с целью дать населению больше возможностей насладиться весенним отдыхом.

Согласно новому графику, выходной день, который приходился на субботу, 27 апреля, был перенесен на понедельник, 29 апреля.