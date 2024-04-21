Мошенник из Самары предстанет перед судом после обмана трех жителей Коми

Житель города Самары, которого обвиняют в краже и покушении на кражу с банковских счетов с использованием фишинга, предстанет перед судом. Обвинительное заключение было утверждено заместителем прокурора Республики Коми. Согласно информации, полученной от республиканского надзорного ведомства, 20-летний житель Самары обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба нескольким гражданам через организованную группу.

Следствие утверждает, что в 2021 году подозреваемый, вместе с соучастниками, размещал объявления о продаже товаров на различных интернет-площадках. Затем, общаясь с потенциальными продавцами, он убеждал их заключить дистанционную сделку и воспользоваться услугой доставки. По указаниям обвиняемого, граждане предоставляли реквизиты своих банковских карт и коды подтверждения операций на фишинговых страницах, после чего деньги были похищены через систему переводов.