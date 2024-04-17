Вот что ждет неработающих пожилых россиян уже с 1 мая

С 1 мая в России планируется повышение пенсий для некоторых категорий граждан. Лицам, достигшим 80-летнего возраста, будет предоставлена доплата в размере 7,5 тысяч рублей. Это означает, что пенсионеры, достигшие данного возраста, будут получать ежемесячно дополнительные 7,5 тысячи рублей к своей пенсии, пишут "Известия".

Кроме того, индексация пенсий будет восстановлена для пенсионеров, уволившихся в начале текущего года, а также для тех, кто предоставит дополнительные документы о новом стаже работы в течение апреля. Для получения этих изменений не требуется отдельного заявления.