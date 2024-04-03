Всех, у кого есть дача и хозпостройки на участке, предупредили о новом сюрпризе весной 2024 года

Всех россиян, у кого есть дача и хозяйственные постройки за земельном участке, предупредили о новом сюрпризе весной. Речь идет об упрощённой процедуре регистрации вспомогательных построек. Также предлагается расширить дачную амнистию. Об этом сообщалось во время пленарного заседания Госдумы 20 марта.

Правительство РФ одобрило стратегию по оптимизации правового регулирования для более эффективного использования земель. В этот пакет входит упрощение оформления сельскохозяйственных строений на дачных участках, включая бани, хозяйственные блоки, колодцы и прочее. Это включено в стратегию по оптимизации правового регулирования для более эффективного использования земель, одобренную правительством РФ. Также планируется расширить "дачную амнистию" на дома, разделенные на две семьи, что затрагивает примерно 66 тысяч объектов в России.