Всех, у кого есть дача и хозпостройки на участке, предупредили о новом сюрпризе весной 2024 года
- 10:15 3 апреля
- 12+
- Служба новостей
Всех россиян, у кого есть дача и хозяйственные постройки за земельном участке, предупредили о новом сюрпризе весной. Речь идет об упрощённой процедуре регистрации вспомогательных построек. Также предлагается расширить дачную амнистию. Об этом сообщалось во время пленарного заседания Госдумы 20 марта.
Правительство РФ одобрило стратегию по оптимизации правового регулирования для более эффективного использования земель. В этот пакет входит упрощение оформления сельскохозяйственных строений на дачных участках, включая бани, хозяйственные блоки, колодцы и прочее. Это включено в стратегию по оптимизации правового регулирования для более эффективного использования земель, одобренную правительством РФ. Также планируется расширить "дачную амнистию" на дома, разделенные на две семьи, что затрагивает примерно 66 тысяч объектов в России.
"Дачная амнистия" предусматривает упрощенную процедуру регистрации земельных участков и домов, исключая необходимость предоставления уведомлений о строительстве, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию и других документов. С 2006 года более 15 миллионов жителей России воспользовались этой возможностью, а срок действия амнистии был продлен до 1 марта 2031 года.
Новое предложение направлено на включение в амнистию домов, предназначенных для двух семей и построенных до мая 1998 года, имеющих общие стены и отдельные входы. Это позволит упростить процесс регистрации прав на такие объекты, который часто требует обращения в суд.
Кроме того, законопроект предусматривает упрощение процесса легализации хозяйственных построек на земельных наделах. Планируется включить данные о таких постройках в Единый государственный реестр недвижимости, основываясь на технических паспортах или оценочных документах, при условии наличия прав на землю и учета строений до 1 января 2013 года.
Важно отметить, что регистрация хозяйственных построек в ЕГРН может повлечь налогообложение этих объектов, если они относятся к капитальным строениям и принадлежат гражданам. Однако льготы могут быть предоставлены для сооружений площадью до 50 квадратных метров на участках для личного хозяйства, садоводства и строительства, не используемых в коммерческих целях, сообщает sevastopolmedia.ru.