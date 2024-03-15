Теперь полностью запрещено: новое правило для всех, у кого есть дача и огород
- 10:15 15 марта
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- Служба новостей
С начала 2024 года в России вступили в силу новые правила, регулирующие время пребывания на дачных участках и загородных домах. Согласно этим правилам, разрешенное время пребывания на дачном участке установлено с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года.
Ситуация отличается для загородных домов. Обычно загородные дома не используются зимой, и все системы отключаются на этот период. Поэтому проживание в загородном доме запрещено круглый год, и вам не разрешат подключать коммуникации зимой. Однако вы все равно можете посещать свой загородный дом вне установленного периода, но полноценно пользоваться им, вероятно, не получится.
Новые правила были введены для регулирования времени пребывания на дачных участках и загородных домах, а также для установления более четких определений "индивидуального жилого дома" и "загородного дома" с точки зрения коммуникаций и удобств.
Если у вас возникли конкретные вопросы или сомнения относительно этих правил, рекомендуется обратиться к местным властям или юридическим консультантам для получения более подробной информации и конкретных рекомендаций, пишет progorod33.ru.