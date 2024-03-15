"С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 17 марта
- 09:40 15 марта
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- Служба новостей
С 17 марта пожилым людям предлагается новое удивительное предложение, доступное в их регионах. Согласно информации, сообщенной специалистом по пенсионному обеспечению Анастасией Киреевой, старшие граждане смогут воспользоваться программами, предоставляющими им возможность изучения новых профессий. Это предложение будет доступно через региональные клубы для пенсионеров, пишет progorodsamara.ru.
Одно из новых направлений, которое будет предлагаться в рамках этих клубов, - это курсы по красоте и стилю. Пенсионеры смогут получить обучение по различным аспектам этой области, включающим техники правильного макияжа, модельные трюки при подборе одежды и создание собственного гардероба. Программа подразумевает бесплатное обучение для пожилых людей.
Такое предложение уже успешно реализовано в столичном регионе, и эксперты считают, что благодаря этим курсам многие пенсионеры смогут освоить новую профессию или приобрести дополнительные навыки. Например, интересующиеся стилистикой смогут создать прочную основу для дальнейшей деятельности.
Кроме того, предлагаются и другие виды занятий, такие как рисование, танцы, актерское мастерство или изучение иностранных языков. Все эти занятия будут бесплатными для пенсионеров, но необходимо заранее записаться и стать участником программы. Участие открыто для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Заявки на участие можно будет подать с марта.