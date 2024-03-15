"С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера": новая льгота вводится уже с 17 марта

С 17 марта пожилым людям предлагается новое удивительное предложение, доступное в их регионах. Согласно информации, сообщенной специалистом по пенсионному обеспечению Анастасией Киреевой, старшие граждане смогут воспользоваться программами, предоставляющими им возможность изучения новых профессий. Это предложение будет доступно через региональные клубы для пенсионеров, пишет progorodsamara.ru.

Одно из новых направлений, которое будет предлагаться в рамках этих клубов, - это курсы по красоте и стилю. Пенсионеры смогут получить обучение по различным аспектам этой области, включающим техники правильного макияжа, модельные трюки при подборе одежды и создание собственного гардероба. Программа подразумевает бесплатное обучение для пожилых людей.