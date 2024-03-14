Немедленно отключитесь: важное сообщение для всех, кто использует "Сбербанк Онлайн"

Мошенники разработали новый способ обмана, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонка через мессенджеры. Эту информацию опубликовал Сбербанк на своем официальном сайте.

Сначала мошенники создают в мессенджере аккаунт, который выглядит как аккаунт Сбербанка с номером 900 и логотипом банка. Затем они звонят с этого аккаунта, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у человека, обновлял ли он недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, мошенники говорят, что нужно дождаться звонка от специалиста, который поможет обновить приложение. Затем злоумышленники звонят с другого аккаунта и утверждают, что звонят по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии.