Лыжная база в Усинске: новый импульс для развития спорта

В день всероссийской массовой гонки "Лыжня России" в Усинске распахнул свои двери новый спортивный объект – современная лыжная база. Ее строительство стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и Компанией "ЛУКОЙЛ".

Лыжный спорт пользуется большой популярностью в Усинске. Им занимаются и любители, и воспитанники местной спортшколы, и зрелые мастера. Однако для достижения высоких результатов в соревнованиях различного уровня спортсменам были необходимы круглогодичные тренировки, а условий для занятий лыжероллерами в летнее время в Усинске не было.

Решение этой проблемы взяли на себя нефтяники. В рамках соглашения с республикой ЛУКОЙЛ направил на проектные и строительные работы в общей сложности более 160 миллионов рублей. Новый спортивный объект возводился в два этапа. Летом проложили и заасфальтировали лыжероллерную трассу протяженностью около километра.

Осенью начались работы по созданию стартового городка: строительство модульных зданий судейской и раздевалки, установка мачт освещения и ограждения трассы, общее благоустройство территории, где появились и зимние трассы различной протяженности, стоянки для автомобилей. Для подготовки лыжной трассы закупили спецтехнику – ратрак стоимостью свыше 25 миллионов рублей.

Новая лыжная база дополнила спортивный кластер Усинска – район, где ранее и также при поддержке ЛУКОЙЛа построили Ледовый дворец "Югöдм" и универсальный спортивный манеж.

Открытие лыжной базы совпало с днем проведения гонок "Лыжня России", по традиции собравших немало участников. Глава муниципального округа "Усинск" – руководитель администрации Николай Такаев и директор Центра внешних коммуникаций "Тимано-Печора" ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, депутат Госсовета Коми Евгения Лясковская выразили уверенность, что комфортная и удобная лыжная база послужит весомой мотивацией к занятию лыжным спортом еще большего числа горожан.