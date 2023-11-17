В Коми женщине с четырьмя детьми запретили использовать маткапитал

Мать четверых детей из Ухты лишилась возможности распорядиться средствами материнского капитала, так как была лишена родительских прав. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Коми подало иск в суд, требуя признать государственный сертификат на материнский капитал недействительным.

В результате рассмотрения дела было установлено, что матерь обратилась за получением сертификата, указав, что является матерью двоих детей, которых воспитывает сама. Она получила сертификат, но в ходе проверки заявления о распоряжении средствами материнского капитала выяснилось, что она лишена родительских прав в отношении двух старших детей. Ей было отказано в праве распоряжаться средствами материнского капитала.