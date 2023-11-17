В Коми женщине с четырьмя детьми запретили использовать маткапитал
- 17 ноября 16:30
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- Служба новостей
Мать четверых детей из Ухты лишилась возможности распорядиться средствами материнского капитала, так как была лишена родительских прав. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Коми подало иск в суд, требуя признать государственный сертификат на материнский капитал недействительным.
В результате рассмотрения дела было установлено, что матерь обратилась за получением сертификата, указав, что является матерью двоих детей, которых воспитывает сама. Она получила сертификат, но в ходе проверки заявления о распоряжении средствами материнского капитала выяснилось, что она лишена родительских прав в отношении двух старших детей. Ей было отказано в праве распоряжаться средствами материнского капитала.
Суд, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу, что право на материнский капитал, возникшее у матери в связи с рождением старших детей, прекратилось и не возникает повторно в связи с рождением младших детей в данном случае. При этом спорный сертификат принадлежит матери, что мешает использованию средств материнского капитала старшими детьми, которые имеют право на дополнительные меры государственной поддержки, так как матерь была одинокой матерью. Решение суда о признании сертификата недействительным вступило в законную силу.
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